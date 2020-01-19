305.9 مليارات ودائع حكومية بنمو 4.1 % خلال 2019

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

زادت الودائع الحكومية بالبنوك العاملة في الدولة بنحو 12 مليار درهم، خلال عام 2019 إلى 305.9 مليارات درهم بنهاية ديسمبر مقابل 293.9 مليار بنهاية ديسمبر 2018. وتعكس زيادة الودائع الحكومية العام الماضي قوة الملاءة المالية للحكومة وزيادة إيراداتها.

ووفقاً لخبراء اقتصاديين فإن زيادة الودائع تشكل دافعاً كبيراً للبنوك لتنشيط الإقراض، كما أنها تعطي للحكومة الفرصة لتمويل مشاريع البنية التحتية باقتدار.

إدارة الإيرادات

ويرى محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة الظبي كابيتال المحدودة أن الزيادة الملحوظة في الودائع الحكومية خلال 2019 بشكل عام وشهر سبتمبر بشكل خاص تؤكد أن هذه الزيادة ترجع في جانب كبير منها لزيادة إيرادات الدولة، وبلا شك فإن ميزانية الحكومة تدار اليوم بشكل حصيف جداً وبطريقة ترفع مستوى الإيرادات بشكل واضح، ومن المعلوم أن أسعار النفط خلال العام الماضي لم تشهد زيادات كبيرة استمرت على فترات زمنية أطول، وبالتالي فإن هذه الزيادة في شكلها الأكبر ترجع لإدارة الإيرادات بشكل كفؤ.

وينوه محمد علي ياسين إلى أن زيادة الودائع الحكومية يؤكد قوة الملاءة المالية للحكومة، الأمر الذي يعطي ثقة أكبر في الاقتصاد بشكل عام ويمنح البنوك المزيد من الاطمئنان والثقة في الوضع الاقتصادي الحالي ويدفعها إلي تنشيط قطاع الإقراض بها بشكل أكبر .

تنشيط الإقراض

ويرى نجيب الشامسي المستشار الاقتصادي بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن زيادة الودائع الحكومية لدي القطاع المصرفي خلال العام الماضي الذي شهد أربع مرات لخفض أسعار الفائدة يؤكد رغبة الحكومة القوية في توفير السيولة الكافية بالقطاع المصرفي.وأشار إلى أن البنوك تتمتع بسيولة فائضة كبيرة لدرجة وصفها سيولة تخمة ولا بد أن تسعى لتنشيط الإقراض بشكل أكبر حتى لا تتحمل أعباء توفر هذه السيولة الكبيرة لديها.