«سيدات أعمال عجمان» يعزز استدامة مشاريع المرأة الإماراتية

المصدر: عجمان- البيان

ترأست الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، الاجتماع الرابع لمجلس إدارة سيدات أعمال عجمان الذي عقد في مقر الغرفة، للاطلاع على منجزات ومشاريع المجلس خلال 2019 واستعراض المشاريع والمبادرات الخاصة بعام 2020.

وأشادت بالتطور والتنوع الذي تشهده مشاريع سيدات ورائدات الأعمال وجودة منتجاتهن، كما أثنت على اهتمام القيادة الرشيدة بشريحة سيدات الأعمال وتقديم الدعم اللازم، وجهود الجهات المعنية في إطلاق المبادرات والخدمات، التي تعزز نمو واستدامة القطاع الحيوي الذي يسهم بنصيب في الناتج القومي.

وأكدت حرص المجلس على تعزيز دوره في تقديم الدعم اللازم لسيدات ورائدات الأعمال، من خلال حزمة من المبادرات والمشاريع ضمن خطة سنوية إلى جانب تنظيم المعارض المتخصصة والدورات التدريبية التي تضمن التأهيل المناسب لمواكبة المتغيرات التي يشهدها قطاع سيدات الأعمال.