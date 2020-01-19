«الإمارات للفضاء» تستعرض برامجها

المصدر: (أبوظبي - البيان)

استعرضت وكالة الإمارات للفضاء جهودها الرامية لتحقيق مستقبل مستدام من خلال مشاريع الاستكشاف الفضائي واتباع أفضل السبل للحد من تأثير تغيرات المناخ إلى جانب التفاعل مع الشباب والطلبة لتشجيعهم على دخول القطاع الفضائي عبر التأكيد على أهمية دورهم في تطوير تقنيات الفضاء، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020».

وشارك ممثلو الوكالة في جلسات نقاش وورشات عمل ولقاءات خاصة بالشركات الناشئة، حيث تم تبادل الأفكار والرؤى حول أهمية قطاع الفضاء في تحقيق تنمية مستدامة، كما حضروا فعاليات «قمة المستقبل للاستدامة» و«منتدى شباب من أجل الاستدامة» و«ملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة» و«ملتقى تبادل الابتكار في مجال المناخ»، والتي تشكل الوكالة شريكاً استراتيجياً لكل منها.

وألقى الدكتور محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، كلمة افتتاحية ضمن مبادرة «منتدى شباب من أجل الاستدامة» أكد خلالها دور الشباب في تحقيق مستقبل أكثر استدامة، حيث اعتبر أن الحصول على برامج تعليمية متقدمة هو أمر مهم لتسخير مهارات الجيل الشاب ورعاية مواهبه وتأهيل كوادره ليصبحوا قادة مستقبليين قادرين على مواجهة تحديات الاستدامة المختلفة.

وأجرى الأحبابي نقاشاً مباشراً مع الطلاب الشباب، سلط فيه الضوء على جهود وكالة الإمارات للفضاء في تأهيل القوى العاملة في دولة الإمارات.

وقال إن استكشاف الفضاء يوفر فهماً أعمق لكوكبنا ويساعدنا على مواجهة التحديات المختلفة، مثل التغير المناخي وندرة الموارد والكوارث الطبيعية والاتصال ووسائله المختلفة.