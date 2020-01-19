معهد دبي العقاري يكرّم شركاءه

المصدر: (دبي- البيان )

نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي- من خلال معهد دبي العقاري التابع لها- الملتقى السنوي لتكريم مختلف شركائها، الذين أسهموا في إنجاح إنجازات المعهد خلال العام 2019، وذلك بحضور سلطان بطي بن مجرن مدير عام الدائرة الأراضي والأملاك، وهند المري المديرة التنفيذية لمعهد دبي العقاري وعدد من المسؤولين والموظفين.

وتم خلال الملتقى عرض فيلم قصير سلط الضوء على رسالة المعهد وخططه المستقبلية، بما يتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية لإمارة دبي ودولة الإمارات عموماً والدور الحيوي، الذي يقوم به في إعداد الكفاءات العقارية المتخصصة في سوق دبي العقاري والأسواق في الإمارات الأخرى ودول المنطقة، والتي تسهم في الارتقاء بالممارسات العقارية.

وقال سلطان بطي بن مجرن: إن دائرة الأراضي والأملاك بمختلف قطاعاتها وأقسامها وإداراتها المختلفة تدرك يقيناً أن النجاح جهد جماعي يمكن أن يتحقق بالعمل بروح الفريق الواحد، وهذا ما يدفعنا إلى تعزيز علاقاتنا مع شركائنا في مختلف المجالات ليسهموا بفاعلية في مسيرتنا الناجحة على مدى الستين عاماً الماضية منذ انطلاقتنا الأولى.

من جانبها قالت هند المري: كان العام الماضي ناجحاً بكل المقاييس، وتتحدث عن ذلك الأرقام التي حققناها، بما في ذلك تنظيم 240 دورة تدريبية شارك بها 8600 متدرب منهم 400 مواطن قام بتدريبهم 50 مدرباً ومحاضراً، وقدمنا أيضاً 50 منحة دراسية وأطلقنا 41 مبادرة تعليمية واستقطبنا 700 متدرب للدورة الإلكترونية.

ونوهت بتطلع معهد دبي العقاري إلى المستقبل عبر خطوات تعزز أهمية التدريب والتأكيد على استمراريته لخدمة صناعة المستقبل.