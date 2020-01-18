«بوابة الشرق مول» يطرح عرض «اختر سعرك»

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

أعلن «بوابة الشرق مول» أن موسم الشتاء يتيح أمام الزوار فرصة الاستفادة من عرض «اختر سعرك» الأول من نوعه من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والذي يتواصل حتى 8 فبراير 2020. ويقدم العرض فرصة للمتسوقين لشراء منتجات حصرية بأسعار من اختيارهم.

وعلى المتسوقين التسجيل بموقع bestinyourmall.ae للمشاركة في عرض «اختر سعرك»، وذلك عن طريق إنشاء حسابات تسمح لهم بالوصول وتقديم عروضهم السعرية على العديد من السلع الحصرية والتي تتجاوز قيمتها مجتمعة أكثر من 3 ملايين درهم، وبدأ بالفعل استقبال العروض السعرية من المتسوقين على منتجات حصرية مثل ساعات الرولكس والأجهزة الإلكترونية وحتى السيارات.

ويتوجب على المتسوقين الراغبين بالاشتراك في عرض «اختر سعرك» التسوق بقيمة 200 درهم في بوابة الشرق مول أو أي من المراكز التجارية المشاركة في أبوظبي، ليحصلوا على فرصة لتقديم عروضهم السعرية على واحدة من السلع الحصرية المتاحة في العرض. ومن الجدير بالذكر أن عروض أبوظبي لموسم الشتاء مستمرة لغاية 8 فبراير.