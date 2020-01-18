«وحدة دعم الابتكار التكنولوجي» تدعم 3 شركات ناشئة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت «وحدة دعم الابتكار التكنولوجي» مسرعة الأعمال التي تركز على المشاريع المستدامة والمبادرة المشتركة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وشركة «بي بي» عن ثلاث شركات جديدة تم اختيارها ضمن الدورة التمويلية الثانية للحصول على مزايا التمويل والتدريب والإرشاد.

وتشمل قائمة الشركات الثلاث التي فازت بالدورة التمويلية الثانية «سيراميك ماتيريالز» و«كي تكنولوجيز» و«فولتز». وجرى الإعلان على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، وستحصل الشركات الناشئة الثلاث على مزايا التمويل والتدريب، بالإضافة إلى الحصول على المشورة من قبل استشاريي «وحدة دعم الابتكار التكنولوجي» كما ستحصل الشركات على مساحات مكتبية في مجمع «تك بارك».

ورحب تشينار كورا الرئيس التنفيذي لوحدة دعم الابتكار التكنولوجي بالشركات الجديدة التي ستحصل على دعم وحدة دعم الابتكار التكنولوجي.

وقال سالم بن عاشور، المدير العام والممثل الرئيسي لشركة «بي بي» في الدولة: يسعدنا أن نرى نجاح شراكتنا مع مصدر والتقدم الملحوظ الذي تحقق منذ تأسيس مبادرتنا المشتركة «وحدة دعم الابتكار التكنولوجي».

وأضاف: تشكل الشركات الناشئة الثلاث الجديدة دليلاً واضحاً على العمل الجاد والمتواصل الذي يقوم به فريق «وحدة دعم الابتكار التكنولوجي» مع التركيز على الاستدامة واستقطاب أفضل الشركات الناشئة التي تم عرض أنشطتها خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل 2020.

وتعمل أكثر من 700 شركة حالياً ضمن مدينة مصدر، وتشمل شركات ناشئة وشركات صغيرة ومتوسطة وشركات متعددة الجنسيات.

وتستقبل وحدة دعم الابتكار التكنولوجي الطلبات من رواد الأعمال المحليين والدوليين الذين يؤسسون مشاريع ناشئة في مجالات التكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا الحيوية والنقل الإلكتروني. وتقدم منحة مالية تصل قيمتها إلى 190 ألف دولار لكل شركة، بالإضافة إلى التدريب والإرشاد والتسهيلات المقدمة من قبل المنطقة الحرة في مدينة مصدر.