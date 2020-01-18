أي دبليو سي شافهاوزن.. تمدد الضمان

المصدر: (دبي- البيان)

طرحت دار أي دبليو سي شافهاوزن المصنعة للساعات الفاخرة السويسرية برنامج «ماي أي دبليو سي» My IWC، الذي يتضمن عرضاً لتمديد الكفالة الدولية من 2 إلى 8 أعوام.

وقال كريستوف غرينجر هير، الرئيس التنفيذي لدار أي دبليو سي شافهاوزن: نتيجةً لاستثمارنا المستمر في جودة ومتانة وطول العمر لابتكاراتنا، إلى جانب فتح مركز التصنيع الجديد عام 2018، نجدد وعدنا بالجودة لعملائنا، ونقدم برنامج «My IWC»، والذي يمكّن العملاء من تمديد فترة الكفالة الدولية من عامين إلى ثمانية أعوام.

ويتمتع أعضاء البرنامج أيضاً بمزايا إضافية مثل الوصول إلى خدمات إضافية ومعلومات مبكرة حول المنتجات والأحداث الجديدة.