المصدر: دبي ـ وائل الخطيب

أكد تقرير نشرته منصة «NewsMax» الإعلامية الأمريكية، التابعة لمؤسسة «نيوزماكس ميديا» أن دبي النقطة المضيئة في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الإمارة هي واحة الأمن والاستقرار ووجهة الاستثمار الأولى في المنطقة، وقد شهدت نمواً سريعاً في العقود الأخيرة، حيث تبنت انفتاحاً على المواهب والاستثمارات الأجنبية، في نموذج فريد لم تستطع محاكاته الكثير من المدن الإقليمية والعالمية.

وقال التقرير: تمخضت سياسات التفكير المستقبلي في دبي، والتركيز الثاقب على البنية التحتية، عن نتائج باهرة حيث يُعد مطار دبي من أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، وتتمتع طيران الإمارات، بنمو مستمر في أعداد المسافرين، كما بذلت الإمارة جهوداً جبارة لجعل دبي واحة جذابة للوافدين، من خلال الإعفاء من ضريبة الدخل والتشديد على مفهوم «الانفتاح على الأعمال»، وأصبح رواد الأعمال الأجانب ليسوا بحاجة إلى شريك محلي لتأسيس شركاتهم في قطاعات عديدة.

وأضاف التقرير: أطلقت حكومة دبي «البطاقات الذهبية» التي توفر تأشيرات مستمرة لمدة 10 أعوام مما يوفر للآلاف الاطمئنان الذي ينشدونه لتقديم التزامات طويلة الأجل، وساعدت كل هذه التدابير دبي على تقليص اعتمادها على عائدات النفط، مما أدى إلى تنمية الاقتصاد من خلال مجموعة متنوعة من الصناعات، ويُعد هذا معلماً بارزاً لم يتمكن عدد من جيران دبي في الشرق الأوسط من تحقيقه، كما أنها أضحت رائدة عالمياً في مجال ضمان المستقبل.

وشدد التقرير على أن دبي ما زالت مستمرة في خططها الطموحة وهي ماضية بعزم نحو هدفها في أن تصبح «مدينة ذكية» مكتملة النمو بحلول عام 2021.