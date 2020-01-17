50% إنجاز «حدائق بابل» على قناة دبي المائية

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

أنجز مشروع أبراج الحدائق المعلقة الذي يجري تشييده على ضفاف قناة دبي المائية بمنطقة الخليج التجاري بدبي أكثر من 50% من عمليات التشييد حسبما ذكر مهدي أمجد، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «أمنيات»، لـ «البيان الاقتصادي».

وقال أمجد: إن الأيقونة المعمارية الجديدة تحاكي التصميم الهندسي لحدائق بابل المعلقة، إحدى عجائب الدنيا السبع، ومن المؤمل إنجازها أوائل 2021. وتعمل «أمنيات» مطورة المشروع مع «دورشستر» إلى جانب عدد من أكبر شركات التصميم المعماري العالمية، في المشروع المرتقب الذي يحتضن فندقاً يحمل اسم «دورشستر» إلى جانب طوابق سكنية بيعت بالكامل، رغم ارتفاع سعرها وعددها 39 شقة فاخرة، فضلاً عن مطعم مشيد على السطح وحوض سباحة في الهواء الطلق.

وأوضحت «أمنيات» أنها ستزيّن المساحات العامة فور اكتمال أعمال البناء، بمجموعة من الأعمال الفنية المميزة.