«الإمارات للألمنيوم» تصدّر مليون طن بوكسيت من غينيا

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أمس، شحن مليون طن من خام البوكسيت من شركة «غينيا ألومينا كوربوريشن» في غرب أفريقيا، منذ بدء التصدير في أغسطس. وتسعى الشركة إلى زيادة الإنتاج إلى 12 مليون طن سنوياً.

وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «حققنا تقدّماً جيداً في زيادة الإنتاج في غينيا بعد جهود متواصلة في شتى المراحل التشغيلية، بدءاً من المنجم والسكة الحديدية وحتى الرصيف البحري.

وستواصل جميع منشآتنا العمل بطاقتها الإنتاجية النموذجية لضمان إنتاج الجودة المطلوبة من البوكسيت. وتأتي سلامة العاملين في «غينيا ألومينا كوربوريشن» البالغ عددهم 1000 موظف ومقاول، في مقدمة أولوياتنا».

واستثمرت الإمارات العالمية للألمنيوم 1.4 مليار دولار في إنشاء «غينيا ألومينا كوربوريشن» التي تعد واحدة من أكبر الاستثمارات في غينيا على مدار 40 عاماً.