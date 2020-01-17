استقالة الرئيس التنفيذي لـ«نور بنك»

المصدر: دبي - رويترز

قال مصدران مطلعان إن الرئيس التنفيذي لـ«نور بنك» في دبي سوف يترك منصبه في البنك الذي استحوذ عليه أخيراً بنك دبي الإسلامي. وأكد المصدران لـ«رويترز» أن جون إيوسيفيديس، الذي انضم للبنك منتصف 2017 وسبق أن عمل في بنك المشرق، أعلن مغادرته منصبه في مذكرة داخلية للموظفين.

تأتي الاستقالة في ظل موافقة المساهمين في بنك دبي الإسلامي، أكبر البنوك الإسلامية في الإمارات، و«نور بنك» على الاستحواذ الشهر الماضي. وقال أحد المصدران إن إيوسيفيديس سوف يستمر في منصبه لفترة وجيزة ثم يحل محله عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي، لحين استكمال عملية الدمج.

ولم يرد بنك دبي الإسلامي حتى الآن على طلب للتعقيب، ولم يتسنّ الوصول إلى مسؤولين من «نور بنك» للحصول على تعليق. وباكتمال عملية الاستحواذ، يصبح بنك دبي الإسلامي أحد أكبر البنوك الإسلامية في العالم بإجمالي أصول 275 مليار درهم (74.9 مليار دولار)