«دريك آند سكل» تؤكّد خبر توقيف خلدون الطبري في الأردن

المصدر: دبي - البيان

أكدت شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال»، الخبر المتداول في وسائل الإعلام بخصوص توقيف رئيسها التنفيذي السابق خلدون الطبري من قبل السلطات الأردنية بناءً على نشرة حمراء صادرة من «الإنتربول» بموجب الدعاوى المرفوعة ضده من قبل الشركة في الإمارات.

وقالت الشركة المدرجة في سوق دبي المالي في بيانٍ لها أمس، إن الطبري أكد منعه من السفر تنفيذاً لنشرة «الإنتربول» وأن السلطات المختصة في الأردن تقوم حالياً بالتحقيق معه في التهم الموجهة إليه.

وكانت السلطات الأردنية أوقفت الطبري في مطار الملكة علياء خلال مغادرته من الأردن إلى المملكة المتحدة. وصدرت النشرة الحمراء عن «الإنتربول» في 7 يناير الجاري، بموجب 15 شكوى جزائية مرفوعة ضده من قبل «دريك» لدى نيابة الأموال العامة في أبوظبي.