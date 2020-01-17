5.6 مليارات تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: (دبي - البيان)

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 5.6 مليارات درهم. وتم تسجيل 742 مبايعة بقيمة 1.5 مليار درهم، منها 79 مبايعة للأراضي بقيمة 550 مليون درهم و663 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 950 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 118 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 112 مليون درهم بمنطقة جبل علي الأولى ومبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية السادسة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم، والثالثة الثنية الرابعة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 64 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة مرسى دبي ومبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 94 مبايعة بقيمة 226 مليون درهم، تلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 61 مبايعة بقيمة 137 مليون درهم، والثالثة وادي الصفا 5 بتسجيلها 58 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 4.1 مليارات درهم منها 132 رهن أراضٍ بقيمة 3.8 مليارات درهم و186 رهن فلل وشقق بقيمة 300 مليون درهم، أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 1.5 مليار درهم، ورهن في منطقة الخليج التجاري بقيمة 783 مليون درهم.