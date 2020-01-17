%2.02 انخفاض التضخم بدبي في ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

أظهر تقرير لمركز دبي للإحصاء أمس أن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك انخفض بنسبة 2.02% في ديسمبر 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، حيث انخفضت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 5.33%، ما خفض التضخم بمقدار 2.25 نقطة، وقسم النقل بنسبة 1.13% ما نزل بالتضخم بمقدار 0.12 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.83% ليتراجع التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 0.69% لينخفض التضخم بمقدار 0.01 نقطة.

ارتفع مؤشر قسم التعليم بنسبة 1.46% ما دفع التضخم للارتفاع بمقدار 0.13 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.88% ليرتفع التضخم بمقدار 0.11 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 14.73% ليصعد التضخم بمقدار 0.08 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.63% ليرتفع التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.23% ما دفع التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.11%، والتي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.10%، وقسم الصحة بنسبة 0.09%.

مقارنة شهرية

وارتفع المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في شهر ديسمبر 2019 مقارنة بنوفمبر 2019 بنسبة 0.30 %، نتيجة ارتفاع أسعار قسم النقل بنسبة 2.92 %، ما دفع التضخم بمقدار 0.32 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 4.7 2%.