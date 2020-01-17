%14 نمو الرخص الاقتصادية برأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

أعلنت اقتصادية رأس الخيمة نمو الرخص الجديدة خلال عام 2019 بنسبة 14 % مقارنة بالعام 2018. كما تراجعت الرخص الملغاة بنسبة طفيفة مقارنة بعام 2018.

وتعكس هذه النتائج النمو الإيجابي لأنشطة الأعمال في الإمارة.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للأنشطة الجديدة، فلقد مثلت منطقة رأس الخيمة الحصة الأكبر مقارنة بالمناطق الأخرى في الإمارة من ناحية عدد الرخص الجديدة تلتها منطقة النخيل، حيث تمثل المنطقتان عصب الحركة التجارية في الإمارة.

وأوضح الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة، أن الحصة الأكبر كانت للرخص المهنية التي جاءت في المرتبة الأولى، تلتها الرخص التجارية.

وشملت الرخص المهنية أنشطة أعمال صيانة المباني وتشطيباتها والتي احتلت المرتبة الأولى من الأنشطة الجديدة بنسبة 18% نتيجة للتوسع العمراني في الإمارة، تلتها أنشطة المطاعم ومحال بيع الأكل والشرب بنسبة 16%، حيث شهد هذا القطاع دخول كثير من المواطنين لإطلاق علامات تجارية، والحصول على تراخيص للعربات المتنقلة.