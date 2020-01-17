«يوتيكو» ترصد مليار درهم لمشاريع الاستدامة

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أكد علي آل درويش مدير عام شركة يوتيكو المتخصصة في قطاع المرافق الخدمية على أن الشركة رصدت مليار درهم لمشاريع الاستدامة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأشار على هامش مشاركة شركته في معرض القمة العالمية لطاقة المستقبل أمس إلى أن الشركة استثمرت بنهاية العام الماضي أكثر من 2.5 مليار درهم لتطوير البنية التحتية وشبكات ومحطات المياه والكهرباء في الإمارات.

ولفت إلى أن الشركة أبرمت شراكات مع عدد من الجهات والهيئات الحكومية أبرزها الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، وكهرباء ومياه الشارقة وبلدية أم القيوين لدعم مشاريع الاستدامة.

وأوضح أن يوتيكو تمتلك مشروعاً لنقل المياه من رأس الخيمة عبر خط الأنابيب الذي طورته ودشنته العام الماضي باستثمارات بلغت 100 مليون دولار، لافتاً إلى استفادة 2.5 مليون شخص برأس الخيمة وأم القيوين وعجمان والشارقة من الخط.

وذكر أن الشركة توفر المياه المجانية والمدعومة لأكثر من 100 مزرعة كجزء من برنامجها لتقديم الدعم المستدام للمزارعين، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف الوصول إلى 3000 مزرعة.