مذكرة تفاهم بين دائرة الطاقة بأبوظبي و«إيرينا»

المصدر: أبوظبي- البيان

وقعت دائرة الطاقة في أبوظبي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا»، أمس، مذكرة تفاهم تستهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والممارسات، واستعراض الرؤى في تطوير منظومة التدريب وبناء القدرات وتعزيز كفاءة واستدامة الطاقة وتحفيز مسيرة تحول الطاقة في أبوظبي.

وأكد المهندس محمد الفلاسي وكيل الدائرة في تصريحات للصحافيين عقب توقيع المذكرة مع فرانسيسكو لا كاميرا مدير عام «إيرينا» أن الدائرة تستهدف الاستفادة من الاستشارات الفنية والخبرات، التي تمتلكها وكالة «إيرينا» وكيفية الاستفادة من مبادراتها لتمويل المشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة. وأكد أن الدائرة تستهدف وضع إطار عمل مشترك للتعاون مع وكالة «إيرينا» في ما يخص مختلف المشاريع والأنشطة، التي تدعم سيناريوهات الطاقة المتجددة وزيادة حصتها وتقنياتها في أبوظبي.

وقال: سنعمل خلال الفترة المقبلة على تفعيل مذكرة التفاهم من خلال تنفيذ الخطط والاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالطاقة المتجددة في الإمارة وفقاً للمعايير والمواصفات العالمية. وتشمل مجالات التعاون التي تغطيها مذكرة التفاهم، العمل على وضع سيناريوهات الطاقة المعدة لإمارة أبوظبي، ومراجعة الاستراتيجيات والخطط والسياسات المتعلقة بشؤون الطاقة وتأثيرها، ودراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتحول في مجال الطاقة والسياسات ذات الصلة، والعمل على التعاون في الفعاليات الكبرى مثل إكسبو 2020.

منصة ابتكار

من ناحية أخرى، أطلقت دائرة الطاقة «منصة دائرة الطاقة للابتكار»، التي تهدف إلى دعم توجهات أبوظبي لتحفيز الابتكار باعتباره إحدى أدوات تحقيق ريادة المستقبل في مجال الطاقة، والمساهمة في إيجاد أفكار وحلول مبتكرة.

وتستهدف المنصة استقطاب المبتكرين وخبراء القطاع، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والطلبة وأفراد المجتمع محلياً وإقليمياً وعالمياً للمشاركة بالابتكارات والأفكار الإبداعية الداعمة لقطاع الطاقة والاستدامة البيئية على مستوى الطاقة، حيث تتيح المنصة لزوّارها إمكانية تقديم ابتكاراتهم وفق فئات رئيسية في مجال الطاقة والاستدامة.