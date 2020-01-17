ارتفاع رصيد القاعدة النقدية بمقدار 29.8 مليار درهم

المصدر: (أبوظبي - وام)

ارتفعت قيمة النقود المتداولة في الاقتصاد الوطني بمقدار 29.8 مليار درهم وبنمو 7.8% خلال 2019، وذلك حسب أحدث الأرقام التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي بشأن التطورات التي شهدتها القاعدة النقدية في الإمارات.

ويتضح من خلال الأرقام، ارتفاع إجمالي رصيد القاعدة النقدية في العام الماضي إلى 409.5 مليارات درهم، مقارنةً مع 379.7 ملياراً في سابقه 2018. ووفقاً للمعايير النقدية المعمول بها عالمياً، تعتبر القاعدة النقدية مؤشراً لحجم النقود المتداولة في اقتصاد بلد معيّن، مضافةً إليها حجم ودائع البنوك العاملة فيه لدى المصرف المركزي.

وأسهمت الزيادة المسجلة في شهادات الإيداع التي يحتفظ بها المصرف المركزي، والتي وصل رصيدها إلى 160.2 مليار درهم خلال 2019 في ارتفاع القاعدة النقدية، إلى جانب صعود رصيد النقد المصدّر من 85.8 ملياراً في ديسمبر 2018 إلى 93.7 ملياراً في ديسمبر 2019.

كما ارتفع رصيد الاحتياطيات الإلزامية للبنوك من 120.6 مليار درهم إلى 129.7 ملياراً للفترة ذاتها، فيما انخفض رصيد بند الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى من 35.1 ملياراً إلى 25.9 مليار درهم.