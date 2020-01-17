«ريبورتاج» تطلق مبيعات «ذا جيت»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلقت شركة ريبورتاج العقارية مبيعات مشروع «ذا جيت» في مدينة مصدر بأبوظبي. وتنظم الشركة غداً فعالية خاصة لمبيعات المشروع، بفندق سوفتيل أبوظبي، مع توفير عروض وأسعار خاصة للمشترين بالمشروع، وخصم بنسبة 5% من الدفعة المقدمة.

وقال إسلام سليمان الرئيس التنفيذي للعمليات في ريبورتاج، إن السوق العقاري في أبوظبي يوفر فرصاً مثالية للاستثمار، لاسيما في ظل توفر وحدات بأسعار تنافسية، وطرق سداد ميسرة، مع زيادة المؤشرات على تحسن أداء السوق خلال الفترة المقبلة.

ويوفر مشروع «ذا جيت» نحو 463 وحدة سكنية فاخرة. وأشار سليمان إلى بدء الأعمال الإنشائية بالمشروع مؤخراً، حيث تم إنجاز أعمال الأساسات، موضحاً أنه من المقرر تسليم المشروع بحلول الربع الثاني من عام 2022. وقال سليمان، إن طرح «ذات جيت» يأتي عقب تسليم مشروع «ليوناردو ريزيدنس» السكني بمدينة مصدر مطلع العام الماضي.