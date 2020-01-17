«خليفة لتطوير المشاريع» يبحث الفرص والتحديات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

عقد صندوق خليفة لتطوير المشاريع ورشة عمل متخصصة لرواد الأعمال بعنوان «استشراف المستقبل»، حضرها وشارك فيها ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات ومن القطاع المالي في الإمارات. وسلّطت الورشة الضوء على الفرص والتحديات الرئيسية التي يحملها العقد المقبل، والإجراءات التي من شأنها أن تعزز نشاط الأعمال الريادية على المستوى الوطني.

وقالت موزة الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: «نحرص باستمرار على فتح باب النقاش وتبادل الخبرات والمعرفة حول الظروف والتطورات المتعلقة بقطاع ريادة الأعمال، بالنظر إلى أهميتها في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمساهمة وازدهارها سواء كان ذلك من منظور ديموغرافي أو اقتصادي، وهو ما يمكننا من ضمان اتباع نهج موّحد وشامل في مناقشة التحديات المستقبلية التي تواجه هذا القطاع الواعد من منظور حكومي أو القطاعات ذات الصلة».

وأقيمت ورشة العمل «استشراف المستقبل» كجزء من مشاركة صندوق خليفة في جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز، حيث تعد المشاركة جزءاً من التزامه في تحقيق أعلى مستويات التميز في ريادة الأعمال، إضافة إلى سعيه لتحقيق التوافق بين مختلف الدوائر والهيئات.