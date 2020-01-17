جناح أبوظبي للتوزيع يستقطب المسؤولين

المصدر: (أبوظبي- البيان)

زار معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة، ومعالي أحمد الصايغ، وزير دولة، جناح شركة أبوظبي للتوزيع في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، واطلع أصحاب المعالي الوزراء على أحدث مبادرات ومشاريع الشركة لتعزيز استدامة البيئة والحفاظ على موارد الكهرباء والمياه في إمارة أبوظبي. وكان في الاستقبال سعيد السويدي، مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع، وعدد من مديري الإدارة العليا للشركة.

واستعرضت الشركة خلال مشاركتها في الحدث أفضل الممارسات الهادفة إلى تعزيز التوعية لدى سكان إمارة أبوظبي حول أهمية ترشيد استهلاك موارد الطاقة والمياه، حيث تتمثل مسؤولية الشركة بتوفير مياه الشرب والكهرباء لسكان الإمارة.

وتتماشى مبادرات برنامج «ترشيد» التي تستعرضها شركة أبوظبي للتوزيع في أسبوع أبوظبي للاستدامة مع رؤية أبوظبي الرامية إلى خفض استهلاك الفرد بنسبة 20% بحلول عام 2030، أي ما يعادل استهلاك الكهرباء سنوياً لأكثر من 107 آلاف فيلا، ويقلل ذروة الطلب على الكهرباء بما يعادل الناتج من محطة «براكة 1» للطاقة النووية، كما يقلل استخدام المياه سنوياً بما يعادل ملء 67 ألفاً و600 حوض سباحة أولمبي، بجانب خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بما يُعادل الانبعاثات الصادرة عن 808 آلاف سيارة.