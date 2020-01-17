مشاركة ناجحة لـ«غرفة أبوظبي»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

شاركت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في فعاليات الدورة الثالثة عشرة للقمة العالمية لطاقة المستقبل 2020. وأكد محمد المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، أن مشاركة الغرفة تأتي في إطار استراتيجيتها لدعم جهود الترويج لإمارة أبوظبي كمركز استثماري عالمي في المنطقة، خاصة في هذا الحدث الدولي المهم الذي يعتبر من أهم المعارض والملتقيات المتخصصة في مجال الطاقة واستدامتها.

كما تعكس المشاركة مدى الأهمية التي توليها إدارة غرفة أبوظبي لقطاع الطاقة المتجددة، وحرصها على تفعيل جهود الشركات والمؤسسات الخاصة المحلية لدعم جهود حكومة إمارة أبوظبي الرامية للارتقاء بهذا القطاع الحيوي والعالمي، لاسيما أن دولة الإمارات تعد من أهم بيئات الأعمال الواعدة والخصبة لممارسة الأعمال والاستثمار، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، وتقنيات الحلول النظيفة والتكنولوجيا، وأمن ومستقبل الطاقة.

وأشاد العديد من الزوار وكبار الشخصيات والمسؤولين بالخدمات المختلفة التي تقدمها غرفة أبوظبي للشركات والمؤسسات الأعضاء، وكذلك الخدمات الخاصة للمستثمرين. كما شهدت مشاركة الغرفة نجاحاً كبيراً من حيث الإقبال، لاسيما مع توافد الشركات الأجنبية الزائرة والمستثمرين الأجانب الزوار للمعرض.