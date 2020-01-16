بيع شركة «الهلال للتكافل» إلى سراج القابضة

المصدر: أبوظبي – البيان

كشف مصرف الهلال، المملوك بالكامل لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، عن موافقته على بيع شركة الهلال للتكافل، التي تتولي تقديم خدمات التأمين الإسلامي وعملياتها، لصالح شركة «سراج» القابضة.

وقال المصرف، في افصاح لسوق أبوظبي اليوم، إنه من المتوقع إتمام عملية البيع خلال الربع الأول من العام الجاري شريطة الحصول على موافقات الجهات التنظيمية.

وأوضح المصرف أن هذه الصفقة لن يكون لها أي تأثير على ربحية مصرف الهلال بشكل خام أو ربحية مجموعة أبوظبي التجاري بشكل عام.

وتأتي هذه الصفقة في إطار استراتيجية مصرف الهلال الرامية الى التركيز بشكل رئيسي على تقديم المنتجات المالية والخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد عبر قنوات الصيرفة الرقمية والتخارج من الأعمال غير الرئيسية الأخرى.