"طيران أبوظبي" تفتح باب التملك للأجانب بنسبة 30%

المصدر: وام

أعلنت شركة طيران أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن فتحها لباب التملك الأجنبي وبنسبة لا تزيد عن 30% من أسهمها وذلك اعتبارا من يوم 19 يناير الجاري.

جاء اعلان الشركة عن ذلك بموجب افصاح نشرته على الموقع الالكتروني للسوق اليوم بعدما حصلت على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على تعديل النظام الأساسي للشركة وكانت الجمعية العمومية لشركة "طيران أبوظبي"وافقت خلال اجتماعها الذي عقد شهر أكتوبر الماضي على السماح للأجانب بالتملك في الشركة بنسبة لا تزيد على 30%، وتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة.