اختبار تجريبي لهدم 4 أبراج في أبوظبي

المصدر: :أبوظبي - أحمد سعيد

تشهد بمنطقة ميناء زايد بأبوظبي اختباراً تجريبياً لهدم "مشروع أبراج مينا بلازا أبوظبي" والذي يتألف من 4 أبراج تزيد احداها عن 40 طابقاً.

وتوقعت دائرة البلديات والنقل أن يصدر عن الاختبارات أصوات ضجيج قوية نسبياً، مشيرة إلى أن سبب الهدم يرجع إلى الإعداد لمشاريع تطوير وتنمية لمنطقة الميناء.

وبينت أن الهدف من الاختبار هو معرفة كمية المواد المتفجرة المطلوبة، وتحديد مواصفات الحماية المطلوبة للمواد المتطايرة، وقياس نسبة الضوضاء الناجمة عن الانفجار، وتحليل وقياس الاهتزازات الناتجة عن الانفجار، فضلا عن تأمين الموقع عبر استخراج التصاريح المطلوبة ونقل مواد التخزين.