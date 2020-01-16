«سي سنترال النخلة» يضيف 203 غرف بدبي

المصدر: دبي- لؤي عبد الله

أطلق في دبي، أمس، منتجع «سي سنترال النخلة»، الذي يضم 203 غرف وأجنحة، وهو الفندق الرابع في سلسلة فنادق سنترال، ليستكمل محفظة قوامها 1200 غرفة في دبي حتى الآن، وتنجز المجموعة فندقين آخرين بحلول أكتوبر المقبل مع انطلاق إكسبو ليصل الإجمالي إلى 6 فنادق.

ويوفر المنتجع تجربة معيشة فاخرة على شاطئ البحر مع إطلالات على الخليج العربي يشغل موقعاً استراتيجياً على جزيرة نخلة جميرا، والتي باتت تشكّل موطناً لبعض من أفضل المنتجعات الفاخرة في دبي.

وقال عبد الله العبد الله، مدير العمليات التنفيذي في فنادق سنترال: «يسرنا أن نفتتح منتجع سي سنترال النخلة، حيث يمكن للضيوف تجربة الخصوصية والمعيشة على شاطئ البحر، والاسترخاء والاستمتاع بمناظر خلابة للخليج».

وأكد باسل بطرس، المدير العام لمنتجع سي سنترال النخلة: أن الفندق يحتل مكانة بارزة على خريطة السياحة العائلية في دبي، ومنذ الافتتاح التجريبي في أكتوبر الماضي شهد إقبالاً كبيراً من الزوار والضيوف.

وأوضح أن نسبة الإشغال الحالية في الفندق وباقي المجموعة تصل إلى 82%، مشيراً إلى أن أهم عملائنا هم المسافرون والسياح من سوق رابطة الدول المستقلة، بالإضافة إلى ضيوف من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والشرق الأقصى وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

ويوفر المنتجع المصنّف فئة 5 نجوم للضيوف إقامة فاخرة على شاطئ البحر مع إطلالات رائعة من كل غرفة تقريباً. ويضمّ المنتجع 192 غرفة فسيحة ومجهزة تجهيزاً كاملاً، و11 جناحاً، و4 منافذ للطعام والمشروبات ذات طابع مميز، ومنتجعاً صحياً ومركز عافية عالمي المستوى، وصالة لياقة بدنية تضم أحدث التجهيزات.