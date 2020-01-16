258 ملياراً تجارة الإمارات من الذهب والماس

المصدر: أبوظبي - وام

بلغت قيمة تجارة الإمارات من الذهب الخام ونصف المشغول والماس 258.4 مليار درهم خلال العام 2018، الأمر الذي رسخ من مكانتها كمركز إقليمي لهذا النوع من التجارة في المنطقة .

وشكلت تجارة الذهب والماس نحو 15.8% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة في 2018، والتي بلغت 1.62 تريليون درهم بحسب أرقام ا وزارة الاقتصاد. وتصدرت الدولة المركز الأول على مستوى المنطقة في صادرات وإعادة تصدير المعادن الثمينة خلال 2018.

وبلغت قيمة صادرات الإمارات من الذهب الخام ونصف المشغول 53.4 مليار درهم، مستحوذة بذلك على 25.2% من إجمالي صادرات الدولة خلال العام 2018 البالغة 212 مليار درهم. على مستوى الواردات من الذهب فقد بلغت قيمتها خلال فترة الرصد ذاتها نحو 111 مليار درهم تشكل ما نسبته 11.8% من واردات الدولة البالغة 938 مليار درهم نهاية 2018. وبلغت قيمة واردات الماس 43.7 مليار درهم نهاية 2018، في حين وصلت قيمة تجارة إعادة التصدير من هذا المعدن الثمين 50.3 مليارا.