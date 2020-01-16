مذكرة تفاهم بين طيران الإمارات ومجموعة سفر صينية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت طيران الإمارات أمس توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة تريب.كوم لخدمات السفر المتكاملة. وتتضمن المذكرة عروضاً تسويقية مشتركة ومبادرات أخرى لتعزيز مبيعات طيران الإمارات عبر منصات مجموعة تريب. كوم الإلكترونية. وسيتم مستقبلاً تحديد خدمات متخصصة وحصرية تلبي متطلبات أعضاء برنامج ولاء كل من الطرفين، وستمهد الشراكة الطريق أمام مبادرات مشتركة.

وقع المذكرة بشنغهاي أورهان عباس نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى، وممثلون عن تريب.كوم، بحضور آدم لي نائب رئيس طيران الإمارات في الصين، ودايفد هان مسؤول الأعمال في تريب.كوم.

وقال أورهان عباس: تعد الصين، التي نخدمها منذ 15 عاماً، سوقاً مهمة لنا، وتسرنا الشراكة الاستراتيجية مع تريب.كوم لتحقيق استراتيجية توسعنا بالصين. ونسعى، معتمدين على الإنجازات التي حققناها على مدى السنوات الماضية، إلى تنمية مبيعاتنا خصوصاً أننا ندخل حقبة جديدة من النمو.