أعلى سيولة في الإمارات بنهاية ديسمبر

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

حققت السيولة الإجمالية في دولة الإمارات أعلى مستوياتها، واخترقت للمرة الأولى حاجز 1.7 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي، حيث بلغت 1.71 تريليون درهم مقابل 1.6 تريليون بنهاية ديسمبر 2018 بزيادة مقدارها 115 مليار درهم، وبنسبة نمو 7.2 %.

وتذبذبت السيولة الإجمالية بين الارتفاع والانخفاض خلال 2019، حيث انخفضت 3 مرات مقابل انخفاض واحد في 2018، لكنها اختتمت عام 2019 ببلوغ مستوي قياسي.

وترجع الزيادة الكبيرة في السيولة الإجمالية خلال 2019 إلى زيادة الودائع الحكومية إلى 305.9 مليارات درهم، والودائع شبه النقدية وسجلت الأخيرة زيادة 73.9 مليار درهم خلال 2019 بنسبة نمو 9 % لتبلغ 896.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر2019.

وكشفت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي، أمس، عن ارتفاع غير مسبوق لشهادات الإيداع الخاصة بالبنوك لدي المصرف، حيث بلغت 160.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2019 مقابل 138.2 ملياراً بنهاية ديسمبر 2018 بزيادة مقدارها 22 مليار درهم وبنسبة 16 %. وسجلت القاعدة النقدية أعلى مستوياتها بنهاية ديسمبر 2019 حيث بلغت 409.5 مليارات درهم كما بلغ النقد المصدر نحو 93.7 ملياراً.

وسجلت أصول المصرف المركزي مستوى قياسياً غير مسبوق، حيث بلغت 446.2 مليار درهم بنهاية 2019 مقابل 417.7 مليار درهم بنهاية 2018 بزيادة مقدارها 28.5 مليار درهم وبنسبة 6.8 %، وتحققت هذه الزيادة في ظل ارتفاع كبير للنقد والأرصدة والودائع التي يمتلكها المصرف إلى 382 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2019 مقابل 307.7 مليارات بنهاية عام 2018 بزيادة مقدارها 74.3 ملياراً وبنسبة 24 %.

في حين تراجعت الاستثمارات وغالبيتها سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق من 104 مليارات بناية 2018 إلى 55.3 مليار درهم بنهاية 2019، كما تراجعت القروض والسلف من 3.1 مليارات درهم إلى 0.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2019، وارتفعت الأصول الأخرى من 2.61 مليار درهم إلى 8.83 مليارات بنهاية 2019.

وارتفعت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي إلى 394.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2019 مقابل 362.5 ملياراً بنهاية 2018 بزيادة مقدارها 32.2 مليار درهم وبنسبة 8.9 %، وجاءت الزيادة في بند الأرصدة والودائع حيث ارتفع من 294 مليار درهم إلى 365.7 ملياراً بزيادة 71.6 مليار درهم، بينما تراجعت استثمارات الشهادات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق من 55.3 مليار درهم إلى 9.3 مليارات درهم، وزادت الأصول الأخرى من 13.2 مليار درهم إلى 19.7 ملياراً.