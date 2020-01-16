تقرير الاستدامة على واجهة «بورصة ناسداك»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

برز اسم «سوق أبوظبي للأوراق المالية» هذا الصباح على الواجهة المضيئة لـ«برج بورصة ناسداك» في ساحة ميدان «تايم» الشهير بأمريكا، بالتزامن مع إعلان خليفة سالم المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق «أبوظبي للأوراق المالية» عن إطلاق التقرير الأول للاستدامة في النصف الأول 2020، وذلك خلال افتتاح الدورة الثانية من «منتدى أبوظبي للتمويل المستدام» المنعقد تحت مظلة «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، بهدف تأكيد السوق جهوده في الالتزام بتطبيق معايير ومبادئ الاستدامة في الأسواق المالية.