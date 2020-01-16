تشغيل محطة الفجيرة الحرار ية للكهرباء في 2022

المصدر: (أبوظبي - عبد الحي محمد)

كشف عثمان جمعة العلي المدير التنفيذي لشركة الإمارات للمياه والكهرباء، عن إنشاء محطة حرارية لإنتاج الكهرباء في الفجيرة بطاقة إنتاجية 2.4 جيجاوات، مؤكدا على أن المحطة الجديدة ستدخل حيز التشغيل المبدئي عام 2022 والتشغيل الكامل 2023. وقال العلي أمس في تصريحات على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة، إن المحطة الجديدة تعتبر الأكثر كفاءة في منطقة الخليج العربي وتعمل بنظام الدورة التوربينية المزدوجة.

ونوه العلي إلى أن شركة الإمارات للمياه والكهرباء «إويك» هي الشركة المسؤولة حاليا عن المياه والكهرباء في أبوظبي والإمارات الشمالية، كما تلبي جزءاً من الطلب على الطاقة في إمارة الشارقة، وتعمل الشركة في مجال التخطيط وإعداد الدراسات لمعرفة الطلب المتوقع على المياه والكهرباء. وقال: لدينا حاليا 18 محطة منها 14 محطة تعمل بنظام المنتج المستقل بطاقة إنتاجية مركبة 900 مليون جالون يوميا من المياه، كما تنتج نحو 17 جيجاوات تغطي الاحتياجات المطلوبة.

وأكد على أن إمارة أبوظبي قطعت شوطا متميزا في الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن المحطة الثانية في منطقة الظفرة والتي لم تعلن مناقصتها بعد ستشكل نقلة نوعية، خاصة وأن قدرتها الإنتاجية 2 جيجاوات ومن المتوقع بدء الأعمال الإنشائية فيها قبل منتصف العام الجاري ليتم تنفيذها خلال عامين لتدخل حيز التشغيل منتصف 2022.