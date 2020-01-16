«صفر نفايات» سباق التنافسية المستدام بين الشركات في «إيكوويست»

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

تشارك الشركات الوطنية في النسخة السابعة لمعرض الإيكوويست 2020، في ظل سباق الأتمتة الملهم الأول للتنافسية، والتي بات يعول عليها بشكل أساسي في المشاريع المستدامة والبيئية بعدما أصبح التغير المناخي وقضية الانبعاثات للغازات الدفيئة حديث العالم وأزمة لا مناص منها، وهو ما يظهر في مجموعة من الحلول التي يجدها الزائر إلى معرض «إيكوويست»، حيث أكد غرانت توختن، مدير فعاليات المجموعة في القمة العالمية لطاقة المستقبل، إلى أن تقنيات التمكين والرقمنة باتت ساحة إحداث التطورات الثورية على أرض الواقع في المنتجات المعروضة ضمن «إيكوويست».

صندوق نفايات ذكي

وعرضت شركة باور بيير صندوق نفايات ذكي يعمل على فصل النفايات آلياً، ويسهم في تخفيض تكاليف فصل النفايات بنسبة 80% هذا بالإضافة إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث يدعم نظام الأتمتة العمليات الذكية لهذه الحاوية التي تتعرف على النفايات وتقوم بفصلها وضغطها تلقائياً، وهو متصل بالكامل بالإنترنت.حاويات خضراء

تقنية ثورية

وعرضت شركت «اي تي» الوطنية تقنية ثورية حديثة تسهم في تحويل مخلفات الطعام التي يتم جمعها من المنازل والفنادق والمطاعم والمدارس وغيرها إلى صفر نفايات، وهي عبارة عن جهاز متكامل يحتوي على حاوية خاصة تقوم بطحن مخلفات الطعام بنسبة 90%، بدرجة حرارة تسهم في تخفيف حدة الروائح المنبعثة بنسبة 95%.

من مخلفات.. إلى ماء

عرضت الشركة الإيطالية موتلبانو حاوية بمثابة مصنع إعادة تدوير متنقل، حيث يحتوي الجهاز على حاويات متعددة ومفصولة لتشمل النفايات البلاستيكية والزجاج والمخلفات الإلكترونية والورق والكرتون وغيرها، حيث يستطيع الشخص أن يتخلص من هذه النفايات ويحصل بالمقابل على بطاقة ائتمانية تزيد بها النقاط كلما قمت بوضع النفايات في هذه الحاويات، وتعطي الشركة بشكل مجاني قارورة زجاجية لمياه الشرب بشكل مجاني.