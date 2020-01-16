«عالمنا من خلال العدسة» كتاب استدامة

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن إطلاق كتاب بعنوان «عالمنا من خلال العدسة»، يتضمن 100 صورة معبرة من صور المشاركين في «جائزة أهداف التنمية المستدامة للتصوير الضوئي»، ويأتي إطلاق الكتاب خلال مشاركة اللجنة في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وقال عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: «يأتي إطلاق الكتاب خلال هذا التجمع العالمي تأكيداً على التزام الإمارات بالعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة لدعم الجهود وكافة المبادرات الرامية لتحقيق خطوات ملموسة في الوصول إلى مستهدفات التنمية على المستوى العالمي.

وقال علي خليفة بن ثالث، الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للتصوير الضوئي، يقدم هذا الكتاب رؤية بصرية إبداعية لأهداف التنمية المستدامة تنصهر فيها الفنون والمعارف، سعياً لمستقبل أفضل.