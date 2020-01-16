«تدوير» يوقّع اتفاقيات لدعم خطط الاستدامة

المصدر: (أبوظبي - منى خليفة)

وقّع مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) أمس عدداً من الاتفاقيات على هامش معرض الإيكوويست 2020، حيث تم تكليف شركة كوريف لتطوير ورصف طرق أربعة كيلومترات للإيكوبارك، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع النفايات من خلال توفير البنى التحتية، كما تم توقيع اتفاقية مع شركة الخليج للآليات التجارية بهدف تطوير التطبيق الإلكتروني الذكي، بهدف تطوير قنوات التواصل مع الجمهور وأتمتتها لتقديم خدمات متميزة وفعّالة تماشياً مع خطط الإمارة لتحقيق مستهدفات التحول الرقمي، كما تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة الإمارات للمواصلات لتوفير أسطول من السيارات المجهزة لأعمال التفتيش مزودة بأنظمة GPS لرفع فعالية التفتيش عبر أكثر من 100 مركبة.

ووقّع مركز تدوير اتفاقيات أخرى شملت اتفاقية استثمار مع شركة براري للموارد الطبيعية لمشروع رفع الكفاءة التشغيلية لمصانع الأسمدة والنفايات العضوية في أبوظبي والختم وليوا بقدرة تشغيلية تقديرية تتجاوز 13,200 طن سنوياً، كما تم توقيع اتفاقية استثمار أيضاً مع شركة كلينكو لمعالجة النفايات، وذلك بهدف إنشاء محطة معالجة النفايات الخطرة والطبية بقدرة تشغيلية تتجاوز 7500 طن سنوياً في إمارة أبوظبي، باستخدام أحدث الوسائل التقنية.

وتم توقيع اتفاقية مع شركة أفيردا لإدارة النفايات، بهدف إنشاء وتشغيل محطتي التخلص من الحيوانات النافقة بسعة 1000 كجم/‏‏‏ ساعة، و650 كجم /‏‏‏ الساعة في إمارة أبوظبي، كما تم التوقيع على اتفاقية خدمات استشارية مع شركة ريكاردو الخليج للاستشارات الفنية لتطوير وتصميم وهندسة الخدمات الخاصة بالنظافة العامة وجمع ونقل النفايات في مدينة أبوظبي ومنطقة العين.