تعاون بين وزارة الطاقة و«آيرينا»

المصدر: (أبوظبي- وام)

شهد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» لتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة وذلك خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وتهدف مذكرة التفاهم - التي وقعها الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة وفرانشيسكو لا كاميرا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» - إلى تقوية وتعزيز التعاون وعلاقة العمل بين الوزارة و«آيرينا» لتطوير منتجات المعرفة والتحليلات وتبادل المعلومات وتنظيم ورش العمل للفعاليات المتعلقة بالطاقة المتجددة.

وقال معالي سهيل المزروعي إن توقيع مذكرة التفاهم مع آيرينا يأتي انسجاماً مع رؤية الإمارات وتوجهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة في الدولة واستخدام الطاقة المتجددة ودعم وتطوير السياسات التنظيمية المتخصصة.

وقال الدكتور مطر النيادي وكيل الوزارة إن الهدف من هذه المذكرة هو تنظيم وتحقيق تعاون أوسع بين الوزارة والأمانة العامة لمنظمة آيرينا بما يساهم في الاستفادة من الخبرات المتوافرة في الوزارة والمنظمة لمناقشة القضايا المتعلقة بالطاقة المتجددة في المنطقة وكيفية الاستفادة منها أكثر.

من جانبه قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»: تحظى الطاقة المتجددة في دولة الإمارات ودول الخليج عموماً بمكانة راسخة إذ تعد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من مصادر الطاقة الأكثر كفاءة من حيث التكلفة في الدولة، كما أنها تساهم في حفز نموها وتنوعها الاقتصادي وتنميتها المستدامة.