صندوق بمليار درهم للاستثمار في العقارات المستدامة

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أطلقت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، أمس، صندوق استثمار في العقارات المستدامة، ليكون أول صندوق استثمار عقاري أخضر في دولة الإمارات، تتراوح قيمته بين 950 مليون درهم (258.7 مليون دولار) ومليار درهم.

جاء هذا الإعلان خلال فعالية أقيمت ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، وحضرها كل من معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وخالد القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «مبادلة»، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر». وسيتم إدراج صندوق الاستثمار العقاري ضمن سوق أبوظبي العالمي، الذي يوفر أول نظام استثمار عقاري خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن خدماته وحلوله المالية المتكاملة.

اتفاقية مع إندونيسيا

كما أعلنت مصدر أمس عن توقيعها اتفاقية لشراء الطاقة مع شركة الكهرباء الحكومية في إندونيسيا «بيروشان ليستريك نيجارا»، وذلك في إطار تطوير «مصدر» لأول محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة في إندونيسيا.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، شهدا توقيع الاتفاقية ضمن مراسم خاصة أقيمت الأحد الماضي في قصر الرئاسة بأبوظبي، وقام بتبادل الاتفاقية عن الطرفين كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، وذو الكفل زيني رئيس شركة الكهرباء الحكومية الإندونيسية «بيروشان ليستريك نيجارا».

وسيتم بناء المحطة الكهروضوئية التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 145 ميغاواط، والتي ستكون أيضاً أول محطة طاقة شمسية عائمة تطوّرها «مصدر»، تمتد على مساحة 225 هكتاراً على سطح مياه سد «سيراتا»، الذي تبلغ مساحته 6200 هكتار، والواقع في مقاطعة جاوة الغربية بإندونيسيا.

وتقوم مصدر بتطوير المشروع، بالتعاون مع شركة مرافق الكهرباء «بي تي بي جاوا بالي»، إحدى الشركات التابعة لشركة الكهرباء الحكومية في إندونيسيا.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، رئيس مجلس إدارة «مصدر»: «تماشياً مع رؤية القيادة بخلق مزيج متنوع من مصادر الطاقة، تلتزم دولة الإمارات بنشر حلول ومشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة في الدولة وحول العالم.

ويسرنا تبادل أوراق هذه الاتفاقية بين «مصدر» وشركة «بيروشان ليستريك نيجارا»، والتي ستسهم في تعزيز استخدامات الطاقة المستدامة في إندونيسيا. ويكتسب هذا المشروع أهمية إضافية، من خلال التكنولوجيا المتقدمة والحلول المبتكرة التي يتطلبها بناء محطة عائمة للطاقة الشمسية، والتي ستسهم أيضاً في تعزيز الكفاءة التشغيلية، من خلال تبريد الألواح الكهروضوئية».

وأكد معاليه اهتمام «مصدر» بمشاريع وحلول الطاقة المتجددة في منطقة جنوب شرق آسيا، التي تشهد نمواً اقتصادياً متسارعاً، يترافق مع العديد من الفرص الواعدة. وتعكس إقامة هذا المشروع الأول لشركة مصدر في منطقة جنوب شرق آسيا، عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات بجمهورية إندونيسيا.

من جانبه، قال ذو الكفل زيني رئيس شركة الكهرباء الحكومية الإندونيسية «بيروشان ليستريك نيجارا»: «يمثل بناء محطة طاقة شمسية عائمة على سطح مياه سد «سيراتا»، إنجازاً مهماً لإندونيسيا، حيث تعتبر المحطة الأكبر من نوعها في منطقة جنوب شرق آسيا. وسيسهم هذا المشروع في تعزيز نظام الطاقة في مقاطعة جاوة الغربية، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة في البلاد».

صندوق الاستدامة

من ناحية أخرى، سيشمل صندوق استثمار في العقارات المستدامة في البداية 4 عقارات تجارية ضمن مدينة مصدر، المدينة المستدامة الرائدة في أبوظبي التي تركز على التطوير العقاري منخفض الكربون، كما سيتم إطلاق صندوق الاستثمار العقاري الخاص كصندوق استثماري مؤهل متاح للصناديق الاستثمارية المشابهة في السوق والعملاء المختارين عبر الاكتتاب الخاص.

تغطي العقارات 57.493 قدماً مربعة من المساحة الصافية القابلة للتأجير، وقد حصلت جميعها على تصنيف 3 لآلئ أو أعلى وفق نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ من برنامج استدامة بأبوظبي.

شركة مشتركة

ووقّعت أمس شركة «مصدر» وشركة «سيبسا» العالمية المتخصصة في مجال الطاقة والكيميائيات والمملوكة من قبل «مبادلة» و«كارلايل جروب» اتفاقية لتأسيس شركة مشتركة بهدف تطوير مشاريع طاقة متجددة في إسبانيا والبرتغال.