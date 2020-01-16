11 جهة توقع إعلان أبوظبي للتمويل المستدام

المصدر: أبوظبي - عبدالحي محمد

وقعت 11 جهة حكومية جديدة إعلان أبوظبي للتمويل المستدام ويعد هذا التوقيع الجولة الثانية. وتضم قائمة الجهات الموقعة إعلان أبوظبي للتمويل المستدام لعام 2020 كلاً من دائرة الطاقة ودائرة البلديات والنقل ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية وهيئة البيئة - أبوظبي وستاندرد تشارترد بنك وشركة لازارد ومصرف أبوظبي الإسلامي وهيئة «معا» المساهمات المجتمعية وهيئة التأمين وجامعة أبوظبي ومؤسسة تحالف من أجل الاستدامة العالمية.

وحضر حفل إطلاق المبادئ سيف هادف الشامسي، نائب محافظ مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي. وصرح : "يسعدنا أن نشارك في دعم التمويل المستدام والعمل مع أعضاء مجموعة العمل المعنية بالتمويل المستدام لتعزيز مساهمة دولة الامارات في جهود الاستدامة.

وسنواصل في المصرف المركزي جهودنا في دعم مبادرات التمويل لتحقيق النمو المستدام لاقتصاد الامارات".وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة أمس أن الإمارات ستتضاعف استثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة بعد أن حققت تقدماً غير مسبوق فيها.

فعاليات

وقال معاليه أمس أمام ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام والذي أقيم ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة بحضور معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي أحمد الصايغ وزير دولة، قال الإمارات تضاعف إنتاجها من الطاقة الشمسية 400% ولديها أكبر محطة شمسية في العالم وستعلن قريباً عن مشاريع جديدة وستواصل ضخ تمويلات خضراء كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة ليتجاوز 100 مليار درهم.

منصة

وأكد معالي أحمد الصايغ في كلمته أن ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام بات منصة للتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة ويسهل التواصل والحوار حول التمويل المستدام، حيث تهدف أجندة الملتقى إلى تشجيع عملية تكوين واستخدام رأس المال في استثمارات ومشاريع تحسن من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحسن حياة الأفراد.

ولفت معاليه إلى أنه تأكيداً على التزام السوق نحو التمويل المستدام، فقد تم الإعلان عن العديد من التطورات والمبادرات الجديدة ومنها إطلاق المبادئ الإرشادية للتمويل المستدام.

وتحدث اديرمان وليم روسيل عمدة لندن سفير الخدمات المالية في بريطانيا أمام ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام مؤكداً تميز تجربة الإمارات في التمويل الأخضر .

وأشار محمد جمعة بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي إلى ضرورة إطلاق برنامج مسرع إصدار السندات الخضراء في أبوظبي بهدف زيادة إصدار السندات الخضراء لمشاريع الطاقة المتجددة.