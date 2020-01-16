عبدالله بن زايد: الاستدامة منهاج عمل وأسلوب حياة

المصدر: أبوظبي- وام

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن الاستدامة منهاج عمل وأسلوب حياة في دولة الإمارات كما تعد ركيزة لتحقيق الرخاء في المجتمعات.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها سموه في معرض القمة العالمية لطاقة المستقبل إحدى فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020 والذي تستمر أعماله حتى 18 يناير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأشار سموه إلى أن أسبوع أبوظبي للاستدامة يعكس المكانة الرائدة لدولة الإمارات على صعيد دعم الجهود العالمية لتبني نهج الاستدامة والمبادرات المتنوعة التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة في المجتمعات كما يأتي انعقاده سنوياً تكريساً لنهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - الذي تبنى الاستدامة منهج عمل لتحقيق التقدم في جميع المجالات. وأكد سموه أهمية هذا الحدث العالمي الذي يشكل منصة ملهمة للشباب وأجيال المستقبل تطلعهم على مستقبل هذا القطاع الحيوي والمهم.

واستهل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان جولته بزيارة جناح وزارة التغير المناخي والبيئة حيث كان في استقباله معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة.

وتفقد سموه منصة «ملتقى كليكس» الذي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة للعام الثالث على التوالي ويستعرض ملامح مستقبل الاستدامة في مجالات الزراعة والفضاء والطاقة والتنقل.

واطلع سموه على عدد من المشاريع الابتكارية التي تضمها المنصة حيث تعرض لزوارها 42 مشروعاً ابتكارياً تتضمن أقماراً اصطناعيةً خاصةً بالطقس وأفكاراً في الزراعة المؤتمتة وخلايا وقود الهيدروجين وشبكات الشحن السريع للمركبات الكهربائية.

عقب ذلك توجه سموه إلى جناح هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» حيث اطلع من القائمين على الجناح على مستجدات مشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الأكبر على مستوى العالم والذي تصل طاقته الإنتاجية بحلول عام 2030 إلى نحو 5000 ميجاواط.

وعرج سموه على جناح «إكسبو 2020 دبي» وتعرف على دور المعرض العالمي في تعزيز الوعي بالاستدامة وأهمية تبني حلول الطاقة المتجددة . والتقط القائمون على الجناح صورة جماعية مع سموه في نهاية زيارته للجناح.

واختتم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان جولته بزيارة جناح شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» إحدى شركات «مبادلة للاستثمار» حيث توقف سموه أمام المجسم المعروض في الجناح لمشاريع الطاقة المتجددة للشركة.

رافق سموه خلال الجولة خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية.