مشروعات «ديوا» تستقطب اهتمام المسؤولين العالميين

المصدر: أبوظبي- وام

استقطبت منصة هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، في المعرض المصاحب للقمة العالمية لطاقة المستقبل 2020 في العاصمة أبوظبي، العديد من المسؤولين الإماراتيين والعالميين، للاطلاع على أبرز مشروعات ومبادرات الهيئة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة.

ومن أبرز المسؤولين الذين زاروا منصة الهيئة، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وفخامة أولافور راغنار غريمسون الرئيس السابق لجمهورية آيسلندا، ورئيس لجنة تحكيم جائزة زايد للاستدامة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي ماساجوس ذو الكفلي وزير البيئة ومصادر المياه في سنغافورة، والشيخ خالد بن أحمد آل حامد رائد الأعمال الإماراتي، وعدد كبير من الزائرين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

واستمع زوار المنصة من مسؤولي الهيئة إلى آخر التطورات في تنفيذ مراحل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد، وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000 ميغاوات بحلول عام 2030، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم، ويعد المجمع أحد أهم مشروعات الهيئة لدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى جعل إمارة دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وزيادة نسبة الطاقة النظيفة في دبي، لتصل إلى 75 % بحلول 2050.

وقد تم تشغيل المرحلة الأولى من المجمع بقدرة 13 ميغاوات، باستخدام تقنية الألواح الكهروضوئية في عام 2013.. وتم افتتاح المرحلة الثانية لإنتاج 200 ميغاوات من الكهرباء بتقنية الألواح الكهروضوئية في مارس 2017.. ويجري تنفيذ المرحلة الثالثة بقدرة 800 ميغاوات بتقنية الألواح الكهروضوئية، وتعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.