«حرة مصدر» تستقطب 720 شركة منها 75 % أجنبية

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

كشف المهندس محمد الفردان مدير إدارة المنطقة الحرة في مدينة مصدر عن نجاح الشركة في استقطاب أكثر من 720 شركة بنهاية عام 2019 منها 75 % على الأقل شركات أجنبية تتواجد في قارات العالم.

وأوضح أن النسبة المتبقية 25% شركات وطنية، مشيراً إلى أنه يتواجد بالمنطقة الحرة شركات ناشئة وشركات صغيرة ومتوسطة وشركات متعددة الجنسية، وقد شهدت المدينة زيادة في أعداد المستأجرين المسجّلين بنسبة تجاوزت 15 % خلال عام 2019.

وأرجع الفردان في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أمس، هذا النجاح إلى حزمة الميزات والتسهيلات القيّمة التي توفرها لعملائها، حيث تقدم عروضاً تنافسية للشركات الناشئة الراغبة بالحصول على تراخيص المنطقة الحرة أو استئجار مساحات مكتبية لديها.

ولفت إلى أن المنطقة الحرة تضم اليوم شركات عالمية كبيرة مثل سيمنس وجنرال إلكتريك، إضافة إلى جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وهى أول جامعة في العالم للذكاء الاصطناعي وستنقل المدينة نقلة نوعية كبيرة خلال السنوات المقبلة، كما تضم المدينة حاضنات للابتكار إضافة إلى تجمعات سكنية وتجارية عدة.

ولفت إلى أنه يتواجد بالمدينة شركات من كبريات الدول المتقدمة والناشئة أبرزها الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية والهند وروسيا وشركات من دول أوروبية وشمال أفريقيا.

وجهة جديدة

ونوه إلى أنه يتواجد بالمدينة حالياً مجمع «تك بارك» الذي يمثل وجهة جديدة للشركات الناشئة التي يتركز نشاطها في مجالات التكنولوجيا والاستدامة والاقتصاد الرقمي. وأوضح أن المجمع يشكل مقراً للشركات التي تتلقى الدعم المالي والمشورة من قبل «وحدة دعم الابتكار التكنولوجي».