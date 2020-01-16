مبادئ إرشادية للتمويل المستدام

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلنت نخبة من المؤسسات المالية الرائدة في الدولة عن إصدار المبادئ الإرشادية حول التمويل المستدام في الإمارات، والتي تعد الأولى من نوعها في الدولة وتهدف للإسهام في تبني وتنفيذ أولويات التمويل المستدام محلياً.

جاء ذلك ضمن فعاليات الدورة الثانية من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، الحدث الرائد الذي ينظمه سوق أبوظبي العالمي ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، وذلك في إطار جهوده للمساهمة في تطوير وتنمية اقتصاد الدولة.

وتستند المبادئ الإرشادية إلى أجندة الأمم المتحدة للتمويل المستدام، نتيجة لتعاون مؤسسات مالية عدة في الدولة، ومنها: سوق أبوظبي العالمي، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة التأمين، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة دبي للخدمات المالية، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وناسداك دبي.

وتعد المبادئ الإرشادية أداة لتعزيز وتشجيع تبني ممارسات التمويل المستدام ضمن المؤسسات المالية في الدولة بما يضمن صحة الاقتصاد المحلي.