الإمارات تتصدر القوى المحركة للنمو عالمياً

المصدر: دبي ـ وائل الخطيب

احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً بين القوى المحركة للنمو عالمياً، بحسب تصنيف أفضل دول العالم 2020، الذي أصدره موقع «يو إس نيوز أند وورلد ريبورت» أمس بالتعاون مع جامعة بنسلفانيا ويغطي 73 دولة.

ويستند مؤشر القوى المحركة الفرعي إلى توقعات النمو المستقبلي لإجمالي الناتج المحلي بالدول المعنية، وذلك على فترة تمتد حتى العام 2022. كما حلت الدولة في المركز 11 في مؤشر القوة الذي يستند إلى النفوذ السياسي والاقتصادي وقوة التحالفات الدولية وقوتها على الساحة العالمية والتأثير الاقتصادي والقيادة، كما حصلت على المركز 22 في التأثير الثقافي و23 في ريادة الأعمال و25 في جودة الحياة.

وفي المؤشر العام تقدمت الإمارات من المركز 23 إلى المركز 22 بقائمة أفضل دول العالم، وحافظت على مركزها الأول إقليمياً. وقدر تقرير المؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بـ 69.222 دولاراً. واعتمد التصنيف على مجموعة من المعايير وهي القوة وجودة الحياة وريادة الأعمال والمواطنة والانفتاح على الأعمال.

واعتمد تصنيف أفضل الدول لعام 2020 على كيفية تحديد المفاهيم العالمية للبلدان من حيث الخصائص النوعية والانطباعات التي لها القدرة على دفع التجارة والاستثمار والتأثير مباشرة على الاقتصادات الوطنية.

وحلت سويسرا في المركز الأول، تلتها كندا ثم اليابان وألمانيا في المركز الرابع وأستراليا في المركز الخامس. وحلت الولايات المتحدة في المركز السابع. أما فرنسا فحلت في المركز 12.