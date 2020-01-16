«المالية» تشارك بالمنتدى المالي الآسيوي

المصدر: هونغ كونغ- البيان

شاركت وزارة المالية مؤخراً في المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ، بهدف تعزيز أواصر التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والمعرفة في كافة القطاعات الاقتصادية، وخاصة القطاع المالي. وترأس يونس الخوري وكيل وزارة المالية، وفد الوزارة الذي ضم في عضويته ماجد علي عمران مستشار في وزارة المالية.

والتقى الخوري وكيل وزارة المالية بهونغ كونغ، للتباحث حول المواضيع والفرص والتحديات المالية التي يشهدها العالم والمنطقة، ووضع حلول لها، بما يلبي متطلبات النمو، بالإضافة إلى التأكيد على حرص وزارة المالية للمشاركة في المنتديات والاجتماعات الدولية الهامة.

ووقعت الوزارة مؤخراً بشكل نهائي، على اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الإمارات وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية بجمهورية الصين. وبلغ إجمالي التجارة الخارجية مع هونغ كونغ في 2018، نحو 9,76 مليارات دولار.