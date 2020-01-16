البلوك تشين يحقق 11 ملياراً وفورات للإمارات

المصدر: دبي- البيان

أكد تقرير أصدره مركز الإمارات للثورة الصناعية الرابعة في الإمارات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، أن تبني تكنولوجيا التعاملات الرقمية «بلوك تشين» في الإمارات سيساهم في تحقيق وفورات تتجاوز 3 مليارات دولار (11 مليار درهم)، إضافة إلى الحد من استخدام 398 مليون ورقة مطبوعة، وتوفير 77 مليون ساعة عمل سنوياً من خلال توظيف تقنيات بلوك تشين في المعاملات اليومية.

وتضمن تقرير «دراسات حالة وتجارب مستفادة من الإمارات في تطبيق بلوك تشين»، مجموعة من التجارب والآراء لأكثر من 100 خبير من 60 جهة حكومية وخاصة تعمل على تطبيق بلوك تشين، بهدف التعرف إلى مراحل التطبيق وأبرز التحديات الحالية والمقبلة وأهم عوامل النجاح المرتبطة بها.

واستعرض التقرير مجموعة من التجارب والممارسات الناجحة في مجال تبني التكنولوجيا الحديثة في دبي والدولة عموماً، وأهم الإنجازات التي تحققت منذ إطلاق استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية (بلوك تشين)، واستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021.

وقال خلفان بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: استشراف مستقبل قطاعات التكنولوجيا الحديثة وحوكمة ممارسات توظيفها والاستفادة منها في مختلف المجالات يمثل أولوية ومحوراً رئيساً لتوجهات دبي ودولة الإمارات المستقبلية، وخصوصاً في مجال بلوك تشين، وهي من أبرز التقنيات الناشئة التي تساهم في تطوير فرص اقتصادية وأسواق عمل جديدة تلبي المتغيرات المتسارعة والتوجهات العالمية.

وأضاف: نسعى من خلال إطلاق التقرير في إطار الشراكة بين مركز الإمارات للثورة الصناعية الرابعة والمنتدى الاقتصادي العالمي، لتقديم معلومات ورؤى جديدة حول أهم التحديات وعوامل النجاح التي تواجه المؤسسات عند تطبيق تكنولوجيا بلوك تشين، مشيراً إلى أنه سيتم استعراض ومناقشة التقرير خلال مشاركة وفد الإمارات في الدورة السنوية الـ50 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

من جهته، قال ميريك دوسيك عضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي: يجسد مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات أهمية الشراكة والتعاون طويل الأمد بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، ويؤكد إطلاق هذا التقرير ريادة المركز في دعم توظيف تكنولوجيا بلوك تشين في مختلف القطاعات على مستوى الإمارات والمنطقة، ورفد جهود دول العالم لتوظيف أدوات الثورة الصناعية في تحقيق تأثير إيجابي أكبر للتقنيات المستقبلية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

7 تجارب إماراتية

وسلط التقرير الضوء على أهمية دور استراتيجيات تكنولوجيا التعاملات الرقمية بالإمارات على المستويين الاتحادي والمحلي في تحقيق وفورات في الوقت والتكاليف بما يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق الريادة العالمية في توظيف حلول الثورة الصناعية الرابعة.

وتضمن التقرير 7 دراسات مفصلة لتسليط الضوء على تجارب عدة جهات حكومية وخاصة شملت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومكتب دبي الذكية، وهيئة أبوظبي الرقمية، وبنك الإمارات دبي الوطني، وموانئ دبي العالمية، وطيران الإمارات، واتصالات ديجيتال.

وكشف أن تحديد الحلول القابلة للتطبيق بشكل مبكر يشكل العامل الأكثر أهمية بالنسبة لنحو 80% من الجهات الحكومية في الإمارات، وأن عوامل النجاح الرئيسة بالنسبة للشركات والمؤسسات الأكبر حجماً ترتبط بتحديد نطاق المشروع والأدوار والمسؤوليات بشكل واضح، فيما يشكل التنسيق مع الأطراف المعنية التحدي الأبرز بالنسبة للجهات الحكومية في دولة الإمارات، بينما أشار عدد من مؤسسات القطاع الخاص إلى أن عدم الوضوح التنظيمي يمثل واحداً من أهم التحديات.

تحديات

أشار المشاركون في تقرير دراسات حالة وتجارب مستفادة من الإمارات في تطبيق بلوك تشين من الجهات الحكومية والشركات ومزودي الخدمات إلى وجود مجموعة من التحديات المشتركة لتحقيق بداية ناجحة لمشاريع تبني بلوك تشين، تتمحور بشكل رئيس حول تحديد التطبيقات المناسبة وضرورة تعزيز الوعي لدى الجهات المعنية وإشراكها في تطوير وهيكلة نماذج الحوكمة الصحيحة.