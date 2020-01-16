تنظيم الاتصالات: تحديث «ويندوز» ضرورة لتفادي الثغرات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

دعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة جميع الأفراد والمؤسسات إلى تنزيل التحديث الأخير لشركة «مايكروسوفت» الخاص بنظام ويندوز، لتفادي استغلال الثغرات في أجهزتهم.

وأضافت الهيئة في تحذير صدر، أمس، أن التحديث الأخير لنظام ويندوز، يسهم في إغلاق مجموعة من الثغرات عالية الخطورة، والتي تشمل نسخ ويندوز الخاصة بالمستخدمين والخوادم على حد سواء.

وأكدت هيئة الاتصالات أنها تواصل جهودها لتحسين معايير وممارسات أمن المعلومات، وحماية ودعم البني التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة من مخاطر واختراقات الإنترنت وبناء ثقافة آمنة ومحمية من جرائم تقنية المعلومات.

وقدمت الهيئة نصائح توعوية عدة، حيث دعت إلى ضرورة أخذ نسخة احتياطية من البيانات على أجهزة الكمبيوتر وأيضاً الهواتف المحمولة، واستخدام كلمة سر جيدة لحماية البيانات.

وتواصل هيئة الاتصالات العمل على التصدي مخاطر واختراقات الإنترنت، بفضل جهود الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع لها، حيث نجحت في العام الماضي من خفض عدد الهجمات الإلكترونية في الدولة بنسبة 14.8% لتصل إلى 345 هجمة مقابل 405 هجمات خلال الفترة نفسها من 2018.