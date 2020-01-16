مشروع طاقة شمسية بالمناطق الشمالية

المصدر: (أبوظبي- عبد الحي محمد)

أعلن معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، أن 2020، سيحفل بمشاريع جبارة للإمارات في قطاع الطاقة المتجددة، مؤكداً أن من بين أبرزها مشروع كبير للطاقة الشمسية في المناطق الشمالية، يعد الأول من نوعه ومن المتوقع إطلاقه قبل نهاية العام.

وقال لـ «البيان الاقتصادي» أمس إن 2020 سيشهد الإعلان عن المرحلة الرابعة لمجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، بعد إنجاز المرحلة الثالثة بقدرة إنتاجية 800 ميغاوات إضافة إلى بدء الأعمال الإنشائية في محطة الظفرة للطاقة الشمسية في أبوظبي، بقدرة 2 غيغا وتعد أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، وتعد ثالث محطة في أبوظبي، بعد شمس1 ونور أبوظبي.

ولفت معاليه إلى أن العام الجاري سيشهد بدء التشغيل الكامل لأول محطة من محطات براكة التي ينبغي أن يطلع عليها كل من يريد أن يبني محطة نووية.