الترويج للشارقة بمعرض شمال أوروبا للسياحة

المصدر: (الشارقة - البيان)

تشارك هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة للسنة الثانية على التوالي في «معرض شمال أوروبا للسياحة والسفر ماتكا»، الذي تتواصل فعالياته حتى 19 يناير في هلنسكي بفنلندا، حيث تستعرض مجموعة واسعة من العروض والخدمات السياحية الرائدة، فضلاً عن مشاركة مجموعة من المنشآت الفندقية والشركات السياحية التي ستوفر الكثير من العروض الترويجية لزوار المعرض من الشركات والأفراد.

وتتطلّع الهيئة من خلال مشاركتها إلى استقطاب المزيد من السياح من شمال أوروبا، حيث من المتوقع أن يستقطب المعرض، الذي يعد الأكبر في شمال أوروبا، أكثر من 50000 زائر، وما يقارب 20000 متخصص في مجال صناعة السياحة والسفر على مدار خمسة أيام.