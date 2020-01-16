«ميد» تطلق مبادرة لأفضل المشاريع خليجياً

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت «ميدل إيست إيكونوميك دايجست» (ميد)، إطلاق دورة 2020 من مبادرتها، والتي تهدف إلى اكتشاف أفضل المشاريع جودة في دول مجلس التعاون الخليجي.

ودعت جوائز «ميد» لجودة المشاريع 2020، التي يتم تنظيمها بالتعاون مع بنك المشرق، الشركات التي تشرف على تنفيذ المشاريع من مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، لتختار منها أفضل المشاريع التي تم إنجازها في المنطقة خلال عامي 2018 و2019.

وتفتح جوائز «ميد» باب تقديم طلبات الترشيح أمام أصحاب المشاريع والمقاولين والمستشارين لغاية 30 يناير 2020، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في حفل يقام يوم 10 يونيو 2020 في دبي.

يذكر أن جوائز «ميد» لجودة المشاريع انطلقت في دورتها الأولى عام 2011، بالتعاون مع بنك المشرق، وكان من أشهر المشاريع التي فازت بهذه الجوائز كل من برج خليفة في دبي، ومتحف اللوفر أبوظبي، وقطار الحرمين السريع.

وتعتبر دول التعاون من أكثر الأسواق حيوية في العالم بحسب يانات شركة «ميد» للمشاريع، التي أشارت إلى وجود نحو 6,722 مشروعاً قائماً، بقيمة إجمالية تزيد على 3.1 تريليونات دولار أميركي، سواء في مرحلة التخطيط أو قيد التنفيذ.