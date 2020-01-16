أرادَ: 33 % نمو المبيعات الإجمالية في 2019

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلنت شركة أرادَ ارتفاع المبيعات الإجمالية للشركة بواقع 33% في عام 2019 مقارنة بالعام الذي سبقه، نتيجة تزايد اهتمام المشترين بمدينة الجادة؛ أكبر مشروع متعدد الاستعمالات في تاريخ الشارقة. كما ازداد عدد مبيعات الوحدات العقارية في مشاريع الشركة بنسبة 86% مقارنة بعام 2018.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أرادَ: شهد العام 2019 أداءً استثنائياً بالنسبة لنا في أرادَ، وذلك بالرغم من التحديات التي اكتنفت القطاع العقاري في دولة الإمارات.

وقمنا خلال شهر مايو الماضي بتسليم أول باقة من منازلنا للمالكين في مساكن نَسمَة، كما حققنا تقدّماً ملحوظاً في الأعمال الإنشائية في الجادة، وارتفعت نسب مبيعات مشروع الجادة في قلب الشارقة الجديدة بواقع 57% في عام 2019، في حين ازداد عدد الوحدات التي تم بيعها بنسبة 105%. وتسير أرادَ حسب الخطة الموضوعة لتسليم أول باقة من منازل الجادة للمالكين خلال الربع الثاني من العام الجاري.