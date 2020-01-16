دعوة للتسجيل في «هاكاثون الإمارات»

المصدر: (دبي – البيان)

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات فتح باب التسجيل للموسم الجديد من هاكاثون السنوي، هاكاثون الإمارات: «بيانات للسعادة وجودة الحياة»، والذي تنظمه بالتعاون مع البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار في فبراير المقبل، في جميع إمارات الدولة. ونشرت الهيئة رابط التسجيل عبر الموقع الإلكتروني ‏hackathon.ae.

وتنطلق الدورة الثالثة 3 فبراير حيث تستضيف جامعة خليفة الأسبوع الأول هاكاثون أبوظبي من 3 إلى 5 فبراير، والأسبوع الثاني هاكاثون الشارقة من 9 إلى 11 فبراير بهيئة الشارقة للكتاب، وهاكاثون عجمان من 10 إلى 12 فبراير بجامعة عجمان، وهاكاثون أم القيوين من 11 إلى 13 فبراير بمركز الشباب في أم القيوين، وسينطلق هاكاثون الإمارات في رأس الخيمة من 16 وحتى 18 فبراير في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، وهاكاثون الفجيرة من 18 إلى 20 فبراير في جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة، أما هاكاثون دبي من 24 ولغاية 26 فبراير بجامعة زايد في دبي، ويقام الحفل الختامي في 3 مارس بالتزامن مع اليوم العالمي للبيانات المفتوحة حيث يتم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بكل إمارة.